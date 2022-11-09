МК: Раскрыт обман с этикетками на дорогих российских «экологичных» продуктах

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МК: Раскрыт обман с этикетками на дорогих российских «экологичных» продуктах
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Фото из открытых источников

Многие производители сегодня используют любые уловки и маркетинговые ходы, чтобы привлечь покупателей. Они даже прикрываются гринвошингом — недобросовестной маркетинговой стратегии, когда создается экологический образ продукта. На самом деле это не так, пишет корреспондент МК, который совершил рейд по московским магазинам.

Например, молоко от «племенных коров непривязного содержания» стоит намного дороже, чем молоко от коров, которых привязывали. Интересно, как это проверить?

В секции «мясо птицы» еще смешнее. Оказывается, бывают куры «без инъекци и хлора», но вот парадокс. Стоят они примерно столько, сколько куры «из первых рук». За яйца от «счастливой курицы», бегавшей на «собственной ферме», тоже придется отдать намного дороже. Только чем и как производитель измеряет уровень счастья птиц?

Не секрет, что люди готовы переплачивать за экологически «чистые» товары, поскольку это касается их здоровья. Каких только названий нет на прилавках. Но доверять стоит только гидам по экомаркировкам. Приложение легко скачать на телефон, которое поможет разобраться в этикетках и оценить качественные и безопасные продукты. В базе данных загружено больше полусотни маркировок, а при помощи сканера можно отсканировать любой «лейбл» и узнать, заслуживает ли он на доверие.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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