Музыкальные сервисы РФ заблокировали украинскую народную песню «Червона калина»

Музыкальные сервисы заблокировали украинскую народную песню «Червона калина». В министерстве внутренних дел ее назвали «гимном экстремистской организации». Об этом пишет издание Baza.

Так, в «Яндекс Музыке» послушать данную композицию больше нельзя. Как рассказали в технической поддержке сервиса, песня была заблокирована из-за Роскомнадзора, поскольку регулятором «направлено музыкальным платформам уведомления о необходимости ограничить доступ к треку».

При этом в сервисе не стали блокировать украинский хит в исполнении Александра Малинина и даже оставили несколько ремиксов и обработок оригинала с новой аранжировкой.

Касательно российской соцсети «ВКонтакте», то «Червона калина» там пока доступна во всех вариациях.

Напомним, песня «Червона калина» появилась в 1914 году. Первый вариант народной композиции для театральной постановки о гетмане Дорошенко написал поэт-песенник Степан Чарнецкий из Украины.