Обнаженные фото российского оперного певца Федора Шаляпина продают на аукционе за 75 тысяч рублей

Обнаженные снимки оперного певца Федора Шаляпина выставили на аукцион. Торги, которые организовал аукционный дом "12й стул", пройдут сегодня. Стартовая цена редкого лота - 75 тысяч рублей.

На голом фото известный артист запечатлен в 37-летнем возрасте. Оперный исполнитель на фоне русской природы позирует в стиле ню. На фоне певца позирует еще один человек, но его личность установить не удалось. Снимок датируется 1910 годом, когда Федор приехал в Плес. Он восхитился и выкупил пустошь Хмельницы.

По всей видимости, редкое фото было сделано в Плесе. Мы попытались выяснить другие подробности и определить, что за человек находится на заднем плане, но не смогли, - рассказала эксперт Екатерина Кухто.

Кстати, на стерекадре видно, что фигура Шаяпина далека от совершенства. Хотя и такого себя артист очень любил. Покидая на философском пароходе свою родину, он нарисовал себя полностью обнаженным в книге автографов.



