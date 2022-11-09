«Петь с листочка сложно»: почему Веру Брежневу раскритиковали в Сети

Экс-солистка группы «ВИА Гра» вновь попала под прицел недоброжелателей. Вера Брежнева сообщила о том, что готова вернуться к обычной жизни.

Напомним, что украинская исполнительница остро переживала ситуацию в ее родной стране и мире, отказывалась от выступлений и всеми силами транслировала в блоге, что сейчас происходит. Многие поклонники подумали, что артистка навсегда ушла со сцены. Но на днях Вера заявила, что готовится к концерту в Риге, а также записывает новые песни и с нетерпением ждет встречи со зрителями.

Но не все рады за Брежневу. Блогер Мария Погребняк раскритиковала певицу за то, что она не знает родного языка. Продюсер написала в ТГ, что Веры «хватило ненадолго».

Сперва звездная блондинка презентовала хит на украинском языке, а затем продолжила репетировать треки на русском. Погребняк заметила, что петь с листочка на украинском – сложно, а на «нелюбимом» русском – намного проще.