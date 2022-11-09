Украинская певица Надя Дорофеева сдвинула дочь Константина Меладзе на второй план на шоу «Голос»

Дочь Константина Меладзе Лия участвует в украинском шоу «Голос». С первого выступления девушке прочили победу, но ее путь в проекте оказался непростым.

Младшая дочь композитора от первой жены Яны Сумм знала, что с самого начала ее участие в вокальном телешоу будет расценено с подозрительностью. Лия неоднократно подвергалась упрекам в том, что все ее заслуги в творчестве только благодаря звездному отцу. Все же девушка успешно прошла каждый из этапов, получала комплименты наставников и аплодисменты зрителей.

В очередном выпуске проекта наследница Меладзе выступила безупречно и растрогала судей. Ее наставница даже расплакалась.

Но по правилам «Голоса» Надя Дорофеева должна посадить подопечную на место, которое соответствует ее навыкам и она присвоила Лии второй номер.

Однако после выступления более сильных конкурсантов украинская певица сдвинула дочь Константина с ее места. В итоге Лия была близка к вылету из шоу, но ее спасла команда «Второй шанс», которая состоит из выбывших участников. Поэтому путь в музыкальном проекте для нее еще не закончен.