Продюсер Рудченко раскрыл причину одиночества Данилко: «Проблема не в сексуальной ориентации»

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Продюсер Рудченко раскрыл причину одиночества Данилко: «Проблема не в сексуальной ориентации»
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Фото из открытых источников

Павел Рудченко дал очередное интервью, в котором рассказал о причине одиночества Андрея Данилко. Как утверждает продюсер, проблема заключается не в сексуальной ориентации певца.

Музыкальный критик опроверг многолетний миф о том, что "Верка Сердючка" (Андрей Данилко) представитель нетрадиционной ориентации. Эксперт раскрыл, почему украинский артист до сих пор не завел семью и детей. По словам Рудченко, причина заключается в рабочем графике исполнителя. Гастрольные туры и выступления привели к тому, что Андрей по-прежнему находится в одиночестве.

Продюсер считает, у Данилко банально не было времени на поиски своей возлюбленной.

Более того, артист принял участие в международной конкурсе "Евровидение", подготовка к которому заняла очень много времени:

"Он "зашел" публике, его песни звучали во всех ресторанах и кабаках. Позже состав коллектива увеличился. Пошел размах, востребованность, выросло финансовое положение. Данилко, как большинство артистов, дома редко появлялся. Думаю, именно это помешало наладить личную жизнь".

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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