Режиссер Сарик Андреасян и актриса Лиза Моряк рассказали, что у них родится девочка

В начале октября Сарик Андреасян и Лиза Моряк сообщили о пополнении в семье. А на днях режиссер и актриса озвучили пол малыша. Пара рассказала, что ребенок появится на свет в новом году.

Влюбленные решили устроить гендер-пати. Лиза облачилась в короткое белое платье, а Сарик одел классическую рубашку и черные брюки. Будущие родители открыли большую коробку, а из нее вылетели воздушные шары розового цвета.

27-летняя актриса ощутит радость материнства впервые, а режиссер воспитывает двоих сыновей от первого брака. С бывшей супругой Аленой Андреасян расстался без скандалов. Ради детей они поддерживают хорошие дружеские отношения.

Добавим, что пара планирует расписаться следующим летом. Понемногу артистка начинает готовиться к торжеству, свадьба пройдет пышно.