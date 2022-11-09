Шоумен Максим Галкин получил от родителей в наследство квартиру в Москве за 45 миллионов рублей

Всегда считалось, что Максим Галкин* поправил свое финансовое положение за счет Аллы Пугачевой. Но оказалось, что покойные родители шоумена еще во времена СССР принадлежали к элите, поэтому явно не бедствовали.

Сообщается, что к рождению юмориста звездное семейство вовсю пожинало плоды работы отца-генерала. Отец пародиста в СССР и России отвечал за отрасль танкостроения, а также военного автомобилестроения. Бывшие сослуживцы Александра открыто называли его «небожителем» и описывали его как смелого, успешного, умного человека.

Будущий комик появился на свет в 1976 году в роддоме на Арбате. Одна из квартир, в которой рос Галкин, стоит около 45 миллионов рублей. Впоследствии покойные родители оставили своим сыновьям — Максиму* и Дмитрию — солидное наследство. Это не только прибыльный бизнес, но и несколько земельных участков и элитных апартаментов - несколько квартир премиум-класса.

Максим получил почти 250 кв. м. в историческом здании в Варсонофьевском переулке возле больницы НКВД. Цена квартиры - около 100 млн рублей. В 2010 юморист записал ее на Примадонну, а та — на своего внука.