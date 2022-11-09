Составлен топ-25 лучших сериалов РФ 2022 года по мнению телезрителей

Арегатором «Кино Mail.ru» был составлен рейтинг самых лучших российских сериалов в 2022 году. Информация опубликована сегодня, 9 ноября 2022 года, на сайте сервиса.

Данный список составляли на основе оценок, которые телезрители «Кино Mail.ru» постоянно выставляли проектам начиная с 1 января 2022 года.

Итак, первое место в списке занял телесериал «Художник», получив 8.0 баллов. Над созданием многосерийного фильма работал режиссер Тимур Алпатов. В топ-5 вошли сериалы «Начальник разведки» (у него 7.9 баллов), сериал «Нулевой пациент» (с 7.7 баллами) «И снова здравствуйте» (7.6 баллов). Пятое место досталось «Капельнику» (у него 7.5).

Во вторую части топ-10 находятся проекты «Оффлайн» (с 7.3 баллами), сериал «Идентификация» (тоже 7.3 балла) и «Почка» (7.2 балла). Также на последних строчках расположились «Обоюдное согласие» и «Химера» (по 7.1 балла соответственно).