Телеведущая Ангелина Вовк резко высказалась о танцах Филиппа Киркорова на кресте

Известная телеведущая Ангелина Вовк стала гостьей очередного выпуска шоу «ЭМПАТИЯ МАНУЧИ» на Ютуб. В интервью она высказалась о некоторых артистах, которые отличились своими поступками и высказываниями.

Не обошла стороной ведущая Филиппа Киркорова. Вовк вспомнила скандальный танец короля отечественной эстрады на кресте в ходе выступления в Кремлевском дворце. Как считает артистка, в любом случае поп-король не должен позволять себе такие вольности.

Разве может человек позволить себе такие вольности, если живет в стране, которую уважает. Зачем показывать, пусть на кресте пляшет в кабаре. Уважать людей в любом случае нужно», - сказала она.

Напомним, во время исполнения Филиппом Киркоровым хита «Мария Магдалена» на сцене появился светящийся крест, а внутри его была «распята» актриса. Такой эпатажный сценический номер спровоцировал настоящий скандал в обществе.

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