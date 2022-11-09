Валерий Меладзе вернулся в Москву на заработки после слов о стыде за РФ

Популярный российский исполнитель Валерий Меладзе, который весной этого года поспешно уехал из России, при этом громко хлопнув дверью, тихо вернулся на родину. Артист вовсю зарабатывает деньги от выступлений на корпоративах.

После событий 24 февраля Валерий Меладзе записал видеообращение, в котором высказался против проведения СВО. После этого покинул Родину, за которую ему стало стыдно, как и многих уехавшим звездам. Но вдруг исполнитель вернулся на зароботки в РФ.

В Телеграм-канале «Новости знаменитостей» появился новый видеоролик, на котором Меладзе поет свои хиты на частной вечеринке по случаю дня рождения блогерши и фитнес- тренера Лерчека (настоящее имя Валерия Чекалина). Гости с удовольствием подпевали певцу и танцевали. На той же вечеринке в качестве исполнителей присутствовали Филипп Киркоров и Мот.

А вот Вера Брежнева – супруга его брата - назад в РФ не вернулась. Блондинка обосновалась в Прибалтике, взяла новый сценический псевдоним Vera, записала первую композицию на украинском языке и анонсировала тур по Прибалтике.