Виктория Дайнеко откровенно рассказала о совместной работе с SHAMAN над записью песни «Встанем»

Недавно популярный молодой певец SHAMAN представил новую версию патриотической песни "Встанем". Покорившую сердца миллионов слушателей композицию Ярослав Дронов (настоящее имя артиста) исполнил вместе со звездными коллегами.

Участие в записи в том числе приняла российская исполнительница Виктория Дайнеко. Вокалистка призналась, что была рада принять участие в записи и исполнить знаменитый хит SHAMAN в компании представителей отечественной эстрады.

"Мне понравилось создавать этот проект вместе с коллегами на песню Шамана. Хит может зацепить любого человека, поэтому мне не было просто записывать его в студии, ведь эмоции просто переполняли", — призналась Дайнеко.

Добавим, что трек также исполнили Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Лариса Долина, Стас Михайлов и многие другие.