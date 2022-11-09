Пользователи Сети нашли пророческое видео с Зеленским: «Вызову весь мир на войну»

Ситуация в Павловке для российских военных стала критической из-за ошибок командования. Об этом уже пишут военкоры Сладков и Кашеваров. Чтобы
Главный ветврач области Артем Медведев сообщил, что «подозрительных голубей», напугавших жительницу Белгрода, проверяют на биотерроризм. У птиц уже
Читатели французского издания Le Figaro возмутились русофобией организаторов одного из музыкальных фестивалей во Франции. Гнев французов вызвало
Эстрадный российский исполнитель Филипп Киркоров продолжает концерты в рамках своего гастрольного тура. 5 ноября 2022 года артист провел концерт в
Телеведущий Максим Галкин* (который признан иноагентом по решению Минюста РФ) долгое время колесит по миру. Шоумен продолжает активно гастролировать
Главная телесваха страны Роза Сябитова выбыла из шоу «Маска. Танцы» на канале СТС. Телеведущая рассказала подробности проекта. Она скрывалась в
Эксперты британской разведки рассказали о том, почему РФ не удалось добиться превосходства в воздухе в противостоянии с Украиной. По их мнению, вряд
Военный корреспондент Александр Сладков стал жертвой нападок в России после того, как обнародовал письмо морпехов о потерях при наступлении на
ВС РФ начали «буксовать» на Угдедарском направлении. Об этом уже успели написать многие российские военкоры, подтверждает данную информацию и Дмитрий
Терапевт, академик РАН и заслуженный врач РФ Оксана Драпкина рассказала, как предотвратить многие заболевания. Особенно те болезни, которые опасны
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