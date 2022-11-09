Пользователи Сети нашли пророческое видео с Зеленским: «Вызову весь мир на войну»

Речь идет о видеоролик на хит "Просто подари", где и снялись актеры из российской картины "Любовь в большом городе". Это Светлана Ходченкова, Алексей Чадов, а также Анастасия Задорожная и Зеленский с Киркоровым.

Зрители обратили внимание на то, что в клипе после слов "вызову весь мир на войну" комик получил подзатыльник от артиста.

Отметим, Владимир Зеленский до того как ушел в политику, успешно строил свою карьеру в шоу-бизнесе. Он работал ведущим, снимался в фильмах, писал скетчи, принимал участие в юмористических передачах. Сейчас ролики с участием лидера Украины используются не только сторонниками, но и противниками.

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