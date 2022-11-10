Мария Шукшина уверена, что граждане России не простят грубых слов Алле Пугачевой

Мария Шукшина в беседе с VOICE прокомментировала поведение Аллы Борисовной Пугачевой на фоне конфликта на Украине. Как считает российская актриса, россияне не смогут простить оскорбившую их Примадонну.

Напомним, после своего повторного отъезда из России в конце сентября Пугачева бросила фразу в сторону своих хейтеров. Она сказала: "были холопами, а стали рабами". По словам Шукшиной, жители страны подобных высказываний не простят Алле Борисовной.





Пугачева зрителей своих назвала "холопами, которые превратились в рабов". Ведь это благодарная публика, которая всегда ее боготворяла. Думаю, что она прекрасно понимает: народ не простит никогда ей этого. Поэтому не собирается возвращаться назад в РФ, — заявила Мария Васильевна.

Резко высказалась Шукшина о Максиме Галкине* и Андрее Макаревиче*:

Не подам руки ни Галкину*, ни Макаревичу* за их позицию к стране, в которой они стали известными. Эти так называемые звездные эмигранты хотят жить в РФ и зарабатывать здесь. За рубежом нет таких площадок и такой аудитории. Там другие гонорары, не такая востребованность. Они здесь бы продолжали прекрасно жить, но СВО их сущность вскрыла.



* Признан иностранным агентом





