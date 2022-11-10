Дима Билан посетил родное село Пестрецы во время гастрольного тура по городам России

Известный российский исполнитель Дима Билан сейчас продолжает гастрольный тур «Билан 40» по городам России. Выступления приурочены его 40-летию.

Накануне певец посетил с концертом родной Татарстан. Шоу Дмитрия собрало полный зал, прошло оно в Казани на площадке «Пирамида» вместительностью тысячу зрителей.

В свободное время Билан решил посетить родной село Пестрецы, где рос. Оно расположено (Пестречинский район) неподалеку от татарской столицы. Как признался популярный артист, дом, в котором он ранее проживал, кажется ему маленьким. Хотя в детстве будущей звезде он казался просто огромным. Певец очень доволен поездкой, она, по словам Димы, позволила ему закрыть свой гештальт. Кроме того, он передал привет еще одному родному дому — Набережным Челнам, где жил в детстве.

К слову, билет на выступление Билана стоил от 3 тысяч рублей. Зал был переполнен, сладкоголосый певец исполнил два десятка песен. Вокалист по-настоящему раскачал публику, зрители отстались в восторге.