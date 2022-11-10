Комики Павел Воля и Тимур Батрутдинов сообщили об уходе из Comedy Club после Харламова

Гарик Харламов, который на минувшей неделе покинул Comedy Club, опубликовал в своем блоге видеоролик, на котором его коллеги по очереди отказываются от съёмок в телевизионном комедийном шоу.

"Недавно мой друг Гарик выложил пост о том, что пора в Comedy Club дать дорогу молодым. Знаешь, мы с тобой столько лет ведём программу, ты мой друг, без тебя не буду вести Comedy", — сказал Павел Воля.

Тимур Батрутдинов также решил объяснить, что поскольку он с Харламовым выступал в дуэте, отказывается участвовать в данном проекте. Дальше все заметные комики, участники творческого коллектива, выступили с аналогичными заявлениями.

Что на самом деле имели в виду резиденты Comedy Club, остается загадкой.

Как стало известно, новым ведущим юмористического шоу стал молодой комик Андрей Бебуришвили. Он даже анонсировал свой сольный стендап-концерт.