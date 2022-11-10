«МК» опубликовал последнее интервью Кирилла Стремоусова: «Я первый в расстрельном списке»

«Московский комсомолец» опубликовал последнее интервью Кирилла Стремоусова, замглавы администрации Херсонской области. Политик погиб вчера, 9 ноября, в смертельном ДТП под Херсоном.

Незадолго до гибели чиновник пообщался с журналистами МК. В предсмертном обращении он рассказал об угрозах и проклятиях в адрес его семьи.

«Нас проклинают, угрожают, пишут очень страшные вещи. Я первый в этом расстрельном списке. Но не будет меня, то будет кто-то другой», — в какой-то момент откровенно заявил Кирилл.

Покойный замглавы администрации Херсонской области также добавил, что он не мечтал о карьере чиновника-мажора:

Я посчитал для себя необходимым оставаться в облике человека, но не перспективного чиновника-мажора, для которого родина-мать в денежном эквиваленте измеряется.

Напомним, вчера общественность шокировала новость о смерти Стремоуова, отца пятерых детей. Его супруга ждет шестого ребенка. Скончался 45-летний политик в результате дорожно-транспортного происшествия под Геническом. Виновником ДТП, предварительно, стал водитель грузовика, с которым столкнулось авто замглавы. У погибшего не было никаких шансов выжить.