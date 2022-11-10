Музыкальный критик Соседов разъяснил выход на сцену Филиппа Киркорова в прозрачных колготках

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал выход на сцену Филиппа Киркорова в полупрозрачных облегающих женских колготках. Эксперт уверен, что это не тема для хейта:

Это не есть скандал. Это «буря в стакане воды.

Соседов считает, что с точки зрения эпатажа, который должен быть в той или иной степени в каждом артисте, Киркоров сделал все правильно:

Артист и его образ должен вызывать какие-либо эмоции. Это часть профессии!

Критик добавил, что в данной ситуации он не понимает недовольных зрителей:

Зачем зрители, которые его не любят, приходят на концерт? Зачем выкладывают снимки и пишут – «Позорище»? Если это «позорище», если вы не его поклонники, зачем платите деньги и приходите на выступления?