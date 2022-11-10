Продюсер Дзюник сообщил, что Сергей Лазарев уходил со сцены прямо во время концертов

Леонид Дзюник указал на сложный характер Сергея Лазарева. Продюсер рассказал, что раньше артист был совершенно иным человеком. Как выяснилось, 39-летний певец артист часто устраивал скандалы. Речь идет о тех временах, когда исполнитель был молодым и пел в популярной поп-группе SMASH!! с коллегой Владом Топаловым.

Дзюник вспомнил, что бывало даже так, что Сергей просто уходил со сцены прямо посреди концерта:

«Песня звучит, они ведь вживую пели. И Влад стоит один на сцене. Я бегу за Сережей, а он в истерике и кричит мне: «я не могу!».

По словам концертного директора, такие случаи повторялись неоднократно.

Сейчас Лазарев не только востребованный артист, но и покладистый отец. На мировоззрении и характере исполнителя также отразился тот факт, что он одиночку воспитывает старшего сына Никиту и младшую дочь Аню.