Телеведущая Ангелина Вовк посоветовала Светлане Лободе петь песни в кабаре

Ангелина Вовк приняла участие в YouTube-шоу "Эмпатия Манучи". Советская телеведущаявысказалась об украинской певице Светлане Лободе и ее музыкальном творчестве. Артистка искренне не понимает, чем исполнительница покорила российскую публику.

"Ей только в кабаре петь песни для богатых мужиков, а не на экранах и сцене для бедного народа", - заявила она.

Также ведущая отметила, что талантливые артисты должны петь песни, соответствующие духу народа.

Напомним, ранее печальное будущее Лободе предрек Сергей Лавров. Знаменитый продюсер считает, что за рубежом Светлану ждет провал, а ее место в дешевом американском ресторане.









