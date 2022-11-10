Телеведущая Ангелина Вовк посоветовала Светлане Лободе петь песни в кабаре

Считанные минуты назад военный корреспондент Роман Романов в своем Телеграм опубликовал краткое сообщение, которое повергло в шок многих его
Мобилизованные в учебном центре под Костромой слишком много употребляют спиртного. Об этом пишет 76.RU, отмечая, что мобилизованные и их родные
Главный ветврач области Артем Медведев сообщил, что «подозрительных голубей», напугавших жительницу Белгрода, проверяют на биотерроризм. У птиц уже
Дочь Константина Меладзе Лия участвует в украинском шоу «Голос». С первого выступления девушке прочили победу, но ее путь в проекте оказался
Алена Шишкова стала участницей нового проекта на канале ТВ-3 «Наследники и самозванцы». Ведущий Влад Кадони критически прокомментировал высказывание
Эстрадный российский исполнитель Филипп Киркоров продолжает концерты в рамках своего гастрольного тура. 5 ноября 2022 года артист провел концерт в
Запад наверняка использует прецедент Версальского мирного договора с Германией по итогам Первой мировой войны для его применения по отношению к
Военный корреспондент Александр Сладков стал жертвой нападок в России после того, как обнародовал письмо морпехов о потерях при наступлении на
Военный эксперт, полковник в запасе Михаил Ходаренок считает, что прогноз по Херсону американского генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, бывшего
Официально было объявлено, что Вооруженные силы (ВС) РФ решили оставить позиции в Херсоне. Сложное решение было принято. К счастью, в это раз
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