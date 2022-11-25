Супруга Пескова Татьяна Навка с певицей Жасмин посетила антикварный салон

В Гостином дворе в Москве состоялось открытие 48 антикварного салона при поддержке Министерства культуры. Посетили мероприятие многие VIP-персоны, включая фигуристку Татьяну Навку и певицу Жасмин.

Для выхода в свет супруга пресс-секретаря президента России выбрала серый костюм Dior. Куртку с меховыми манжетами и юбку макси она дополнила черной водолазкой.

Подруга Навки, исполнительница песен Жасмин, нарядилась намного скромнее и накинула кожаный плащ. Примерно три часа жена Пескова и ее подруга ходили по рядам выставки.

Произведения искусства, выставленные в галареи, привели звезд в восторг. Продлится выставка в Гостином дворе до 27 ноября.

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