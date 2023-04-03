Лариса Долина ответила на требования телезрителей убрать ее из проекта «Три аккорда»

В воскресенье, 2 апреля, на Первом канале прошел финал телепроекта «Три аккорда». Победительницей музыкального шоу ожидаемо стала Лариса Долина. Но, по всей видимости, это не устроило поклонников, которые ранее обратились к руководству канала с просьбой убрать из шоу певицу.

После своей победы Лариса Александровна решила ответить недоброжелателям. Как отметила Долина, она за столько лет привыкла к критике, которая мотивирует продолжать заниматься музыкальным творчеством.

«Многие были недовольны моим появлением в проекте. Гневные письма отправляли в редакцию, требовали выгнать меня из шоу. Но я поняла, что, согласившись участвовать, правильно поступила», — отметила артистка.

Эстрадная исполнительница также добавила, что участие в «Трех аккордах» является очередной проверкой себя.