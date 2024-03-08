Родительская суббота 2024: что нельзя делать в этот день, чтобы не навлечь беду

Родительские субботы, особые дни поминовения усопших, означают время, наполненное заботой и молитвой о покойных. Первая Вселенская суббота, приходящаяся на 9 марта. Это особое событие ежегодно меняет дату, но остается за две недели до начала Великого поста.

Что рекомендуется делать в Родительскую субботу

Всем верующим настоятельно рекомендуем просить прощения у Господа за грехи усопших. В этот день церковное богослужение, включая заупокойную Божественную литургию или панихиду, становится неотъемлемой частью обряда. Важно написать священнику записку с именами усопших перед службой для того, чтобы они были обязательно включены в молитвы. Верующим нужно зажечь свечу перед иконами в память о своих усопших родственниках. Традиционно также приносят поминальные продукты в церковь, включая крупы, хлеб, растительное масло, сахар, муку, соль, конфеты, фрукты.

После посещения церкви многие верующие направляются на кладбище для того, чтобы помолиться, зажечь свечи. В случае невозможности посещения церкви, молитва может быть совершена дома перед существующими иконами.

Что не рекомендуется делать в Родительскую субботу

Однако в этот день надо избегать ряда действий.

Нежелательно говорить о покойниках плохо или устраивать веселье, поминать их спиртным, оставлять еду на могилах. Лучше отдать продукты как милостыню либо принести их в церковь.