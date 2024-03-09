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5 ошибок при рассаде, которые потом скажутся на урожае. Советы агронома при рассаде томатов, огурцов, баклажан

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5 ошибок при рассаде, которые потом скажутся на урожае. Советы агронома при рассаде томатов, огурцов, баклажан
Сад и Огород
Фото: Дмитрий Кагаев / Informing.ru

Ошибки в сроках посева

Определение временных рамок представляет собой ключевой фактор для выращивания рассады. Неправильный подход к установлению сроков посадки может привести к недостаточному либо избыточному времени для рассады, влияя на результат урожая. Поэтому внимательно нужно изучить рекомендованные временные интервалы для культуры. 

Для томатов возраст оптимально составляет 45–60 дней, для перцев или баклажанов – 75 дней.

Низкое качество почвы

Качество почвы играет значительную роль. Грунт должен быть нейтральным по кислотности, проветриваемым, питательным. Покупка почвы без проверки может привести к негативным последствиям. Идеальная почва включает: чернозем, перегной, рыхлитель. При покупке готовой почвы в мешках важно удостовериться в ее нейтральности. Кислая почва может оказать отрицательное воздействие на рассаду.

Недостаточно глубокий посев

Глубина посева играет тоже немаловажную роль в формировании качественной рассады. Для томатов рекомендуется провести посев от 0,7 до 1 см, семена петуний не следует в почву далеко закапывать.

Неправильная температура

Многие виды культур чрезвычайно чувствительны к окружающей температуре. К примеру, перцы, баклажаны и огурцы требуют температуру не ниже +24 °C, предпочтительно +25... +28 °C. Важно избегать резких перепадов температуры и обеспечивать оптимальные условия для каждого вида культуры. Томаты более устойчивы к низкой температуре и могут успешно произрастать на подоконнике при температуре +20... +22 °C.

Отсутствие, избыток освещения

Свет является ключевым фактором при выращивании рассады. Недостаток, избыток света может негативно сказаться на здоровье растения. Для обеспечения необходимых условий освещения можно использовать затемняющие экраны или бумагу в окне, предотвращая ожоги на всходах, уточняет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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5 ошибок при рассаде, которые потом скажутся на урожае. Советы агронома при рассаде томатов, огурцов, баклажан

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