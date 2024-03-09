Март — самый активный месяц для рассады: что обязательно нужно посеять сейчас, чтобы собрать обильный урожай

Март — это время, когда природа пробуждается, а огородники начинают активно заниматься рассадой. Давайте разберемся, какие овощи и цветы следует высевать на рассаду в этом месяце, чтобы обеспечить себе обильный урожай.

Овощи для рассады в марте: сладкий перец, баклажаны и томаты

В середине марта можно начинать сеять рассаду этих овощей. Для ранних сортов томатов рассаду следует высаживать в возрасте 45–60 дней, а для поздних — 60 дней. Томаты любят свет, поэтому обеспечьте им дополнительное освещение.

Капуста, тыква, морковь, свекла, лук и редька

Эти овощи можно сеять ближе к концу марта. Учтите длительность вегетационного периода каждой культуры и оптимальный возраст рассады для высадки в открытый грунт.

Огурцы

Лучше всего высевать в конце марта в тепличных условиях. Рассада огурцов должна быть возрастом около 30 дней.

Фасоль

Также можно начинать сеять фасоль.

Сельдерей корневой, петрушку и другую зелень

Высевайте ближе к концу месяца.

Цветы для рассады в марте

Бархатцы: яркие и неприхотливые цветы.

Циннии: быстрорастущие цветы, которые требуют дополнительного освещения.

Уход за рассадой

Полив: рассаду следует поливать умеренно, чтобы не переувлажнять почву. Температура: обеспечьте рассаде тепло при температуре +25–28 градусов. Пикировка: пересаживайте рассаду в отдельные горшки или ячейки, чтобы она развивалась лучше. Подкормка: рассаду можно подкармливать слабым раствором удобрений.

Помните, что правильное выращивание рассады — это залог успешного урожая. Следуйте рекомендациям специалистов и создавайте оптимальные условия для развития растений, как советует ngnovoros.ru.