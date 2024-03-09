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Что приготовить на родительскую поминальную субботу 2024 и что нужно нести в церковь

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Что приготовить на родительскую поминальную субботу 2024 и что нужно нести в церковь
Приметы и Праздники
Фото: @freepik / freepik.com

Мясопустная родительская суббота, известная как Вселенская родительская суббота, приходится в 2024 году на 9 марта и является одним из дней поминовения усопших. В этот день верующие поминают умерших родственников, просят у Господа помиловать их души. Мясопустная суббота получила свое название из-за близости к Мясопусной неделе, последней неделе, когда разрешено употребление мяса перед началом Великого поста. 

Традиции в родительскую субботу

Традиционно семья собирается за столом, приготавливая разнообразные блюда, количество которых должно быть нечетным. Важным атрибутом ужина является кутья, символизирующая воскресение. Кутью готовят из целых зерен пшеницы, меда и орехов. Кроме того, на родительскую субботу традиционно готовят блины, вареники, тушат капусту и пекут пирожки. Блюда обычно запивают фруктовым киселем.

Давняя традиция связывает приготовление блинов с особым обрядом. Первый блин кладут на полочку с расставленными иконами, второй — на подоконник. Остальные блины направляют на могилу родственников и дарят нуждающимся людям. В течение поминального вечера на столе в банке с зерном ставят зажженную свечу. Считается, что души усопших посещают этот пир, поэтому в каждую тарелку кладут понемногу из каждого блюда. После завершения вечера посуду не убирают со стола до утра, сохраняя тем самым память об ушедших.

В этот день церковное богослужение включает заупокойную Божественную литургию и панихиду. Верующие передают записки священникам с именами умерших, чтобы они были помянуты в молитвах. Традиционно зажигают свечи за упокой перед иконами. Традиционные поминальные продукты включают хлеб, крупы, растительное масло, муку, печенье, сахар, конфеты, соль и фрукты. Вечером эти продукты расставляют на столе перед иконами, и зажженная свеча в банке с зерном символизирует посещение душами умерших. Считается, что каждое блюдо, оставленное на столе, становится доступным для усопших.

Важно отметить, что традиция оставлять еду на могилах не одобряется церковью, и лучше отдать продукты как милостыню. 

После церковных обрядов принято посещать могилы родственников, зажигать свечи и убирать их. Родительская суббота становится временем почитания памяти ушедших и проявления заботы о душах усопших.

Информационное агентство «Informing»

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