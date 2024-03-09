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Что можно и нельзя делать во Вселенскую Родительскую субботу 9 марта 2024 года, которую называют Мясопустная

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Что можно и нельзя делать во Вселенскую Родительскую субботу 9 марта 2024 года, которую называют Мясопустная
Приметы и Праздники
Источник фото: скрин YouTube

9 марта 2024 года в РФ справляют первую Родительскую субботу в нынешнем году. Её ещё называют Вселенской или Мясопустной.

Что за день - Вселенская Родительская суббота

Такое название появилось по разным причинам, но в первую очередь от того, что это - последний день перед Великим постом и последний, когда соблюдающим пост ещё позволительно употреблять мясные продукты в пищу.

Запреты на Родительскую субботу 9 марта

Вселенскую родительскую субботу связывают с определёнными запретами в православной традиции. Например, считается, что в этот день нельзя отказывать человеку, который просит милостыню, точно так же, как и нельзя отказывать в помощи в ответ соответствующую просьбу.

Не позволительно устраивать ссоры и ругань, особенно с близкими и родными людьми. А если во время похода на кладбище что-то упало на землю, ни в коем случае нельзя поднимать эту вещь.

Рекомендации на Вселенскую субботу 

Рекомендуется в этот день посетить церковь и поставить свечки. Поход на кладбище является не обязательным, но рекомендуемым. Также не исключено накрытие поминального стола.

Информационное агентство «Informing»

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