Когда сажать картофель в 2024 году - сорта и лунный календарь

Посадка овощей и фруктов - дело ответственное, и россияне уже активно готовятся к наступающему огородному сезону. Рассказываем некоторые секреты и важную информацию перед сезоном посадки картофеля.

Когда начинается сезон посадки картофеля

Стоит подчеркнуть, что информация может разниться в зависимости от региона. Например, сезон посадки овоща для южных регионов начинается с конца марта и продлится до первых чисел апреля.

Жителям средней полосы рекомендуем сажать картофель в период с последних чисел апреля и до начала мая. Жителям Урала и Сибири рекомендуется заниматься посадкой в течение всего мая. А жителям Дальнего Востока - от последних дней мая и до начала июня.

В любом случае стоит учитывать актуальные температуры воздуха и не заниматься посадкой если земля холодная.

Выбор сортов картофеля для посадки

Важно обратить внимание и на сорт картофеля, поскольку они группируются в зависимости от сроков созревания.

К ранним сортам можно отнести «Удачу», «Импалу» и «Аризону». К среднеспелым - «Невский» и «Жуковский», а также «Ред Скарлет». Ну а к сортам позднего созревания относим «Пикассо», «Лоретту» и «Ласунок».

Лунный календарь для посадки картофеля в 2024 году

Стоит обратить внимание и на благоприятные дни в лунном календаре для посадки картофеля. Большинство дней весны и лета считаются благоприятными, но есть исключения.

В апреле это 8-е, 15-е, 22-е и 28-е числа. В мае не стоит сажать картофель 5-го, 12-го, 19-го и 26-го. А в июне стоит воздержаться от посадки картофеля 2-го, 9-го, 16-го и 24-го числа.