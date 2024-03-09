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Когда в 2024 году лучше садить томаты, перцы, огурцы, кабачки, капусту: список дат

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Когда в 2024 году лучше садить томаты, перцы, огурцы, кабачки, капусту: список дат
Сад и Огород
Источник фото: @посева рассады

Опытные садоводы знают, что тайна успешного садоводства заключается не только в умении заботиться о растениях, но и в умении выбирать правильное время для посева рассады. Лунный календарь становится незаменимым советчиком, указывая на благоприятные и неблагоприятные дни для высадки овощей.

Когда лучше всего приступить к посеву рассады различных овощей 

Огурцы. Посев в грунт: май, особенно 3, 4, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 30, 31 мая. Посев рассады: апрель, особенно 6, 10, 11 и 14 апреля. 

Перцы. Посев рассады: февраль - начало марта, с предпочтением 16, 19, 20, 21, 29 февраля, а также 1, 2, 13 и 14 марта. 

Баклажаны. Посев рассады: март, с предпочтением 1, 2, 13, 14, 18, 19, 27, 28 и 29 марта. 

Капуста. Высев в грунт: конец апреля - начало мая. Посев рассады: ориентироваться на сорт, обеспечивая рассаде достаточное освещение. 

Томаты. Посев рассады: вторая половина марта, предпочтительно 14, 18, 19, 27, 28 и 29 марта. 

Кабачки. Посев в грунт: конец мая. Посев рассады: конец мая, с совпадением благоприятных дней с огурцами. 

Помните, что успешный посев рассады требует очень внимательного подхода и учета особенностей каждой культуры. Следуйте рекомендациям лунного календаря, предоставляя разным растениям оптимальные условия для развития. Ваш сад в таком случае будет радовать богатым урожаем, а лунный календарь станет верным союзником во всех садоводческих начинаниях, ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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