Лучшие даты для рассады в 2024 году: томаты, перцы, огурцы, капуста и кабачки

С наступлением сезона дачных работ опытные огородники подготавливаются к посеву рассады, учитывая оптимальные даты и лунный календарь.

Вот рекомендации для посева различных овощей

Огурцы. Посев в грунт: май (3, 4, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 30, 31) Посев рассады: апрель (6, 10, 11, 14).

Перцы. Посев рассады: февраль - март (16, 19, 20, 21, 29 февраля; 1, 2, 13, 14 марта).

Баклажаны. Посев рассады: март (1, 2, 13, 14, 18, 19, 27, 28, 29).

Капуста. Посев в грунт: конец апреля - начало мая. Посев рассады: ориентируйтесь на сорт, обеспечивайте достаточное освещение и закаливание перед высадкой.

Томаты. Посев рассады: вторая половина марта (14, 18, 19, 27, 28, 29).

Кабачки. Посев в грунт или рассада: конец мая. Оптимальная температура для прорастания: 26-27 градусов.

Помните, что успешный посев требует учета условий и времени для каждой из культур. Следите за лунным календарем, обеспечивайте правильный уход, готовьтесь к богатому урожаю на огороде, пишет ngnovoros.ru.