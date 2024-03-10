Информинг » О разном » Сад и Огород » Когда сажать лук и чеснок в 2024 году? Лунный календарь, благоприятные даты на март, апрель, май

Когда сажать лук и чеснок в 2024 году? Лунный календарь, благоприятные даты на март, апрель, май

Image 16+
Когда сажать лук и чеснок в 2024 году? Лунный календарь, благоприятные даты на март, апрель, май
Сад и Огород
Фото: @freepik / freepik.com

С приходом весны дачники начинают активно готовить участки для посадки овощей и зелени. Лук и чеснок - две из самых популярных культур, которые обеспечивают полезные продукты. Посмотрим, каким образом дачники могут готовиться к весеннему сезону 2024 года.

Посадка чеснока весной

Чеснок - настоящий кладезь полезных свойств и важный компонент многих блюд. Посадка чеснока весной требует внимания к нескольким ключевым моментам. Чеснок можно сажать разными способами - однозубки, зубчики, воздушные луковицы. 

Температурные условия: ожидайте, пока воздух прогреется до +8?C в течение минимум недели, а почва достигнет температуры +4–6?C. Это обеспечит оптимальные условия для роста чеснока.

Благоприятные дни по лунному календарю: С 1 по 3, с 6 по 7, а также с 25 по 31 марта, с 1 по 3 апреля, с 6 по 7 апреля, а также 25, 29-30 апреля. 3-4 мая, 7, 26-27, 30-31 мая также считаются благоприятными для посадки чеснока.

Неблагоприятные дни: избегайте посадки 7-8 марта, 10 и 25 марта, 4-5, 8, 24 апреля, 1-2, 5-6, 8, 23, а также 28 и 29 мая.

Лук: секреты посадки

Лук - не только вкусный, но и очень полезный овощ, который обладает многими положительными свойствами. Для успешной посадки лука следует придерживаться нескольких важных рекомендаций.

Виды посадки: лук можно сажать семенами или лук-севкой. 

Надо соблюдать определенную схему посадки в зависимости от вида. Сажать нужно, когда на улице тепло, но не холоднее ?3 ?C. Необходимо следить за температурой почвы и воздуха.

Благоприятные дни для посадки по лунному календарю: с 1 по 6, с 13 по 14, с 18 по 19, с 28 по 29 марта, с 1 по 2, с 10 по 11, с 14 по 15, с 25 по 29 апреля, с 11 по 12, с 21 по 22, с 24 по 26 мая.

Неблагоприятные для посадки дни: 7-11, 25 марта, 3, 5, 7, 9, 24, 30 апреля, 1-2, 7-9, 23, а также 27-30 мая, утоняет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

Когда в 2024 году лучше садить томаты, перцы, огурцы, кабачки, капусту: список дат

Когда в 2024 году лучше садить томаты, перцы, огурцы, кабачки, капусту: список дат

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Когда сажать лук и чеснок в 2024 году? Лунный календарь, благоприятные даты на март, апрель, май

Сегодня, 01:48

Лучшие даты для рассады в 2024 году: томаты, перцы, огурцы, капуста и кабачки

Вчера, 18:43

Когда в 2024 году лучше садить томаты, перцы, огурцы, кабачки, капусту: список дат

Вчера, 18:23

Когда сажать картофель в 2024 году - сорта и лунный календарь

Вчера, 09:58

Март — самый активный месяц для рассады: что обязательно нужно посеять сейчас, чтобы собрать обильный урожай

Вчера, 04:03

5 ошибок при рассаде, которые потом скажутся на урожае. Советы агронома при рассаде томатов, огурцов, баклажан

Вчера, 00:18

Замачивание семян перед посадкой на рассаду: как правильно это сделать

19-03-2019, 23:40

Что сажать в марте на рассаду в 2019 году

19-03-2019, 14:47

Новости партнеров
2023
ru-RU