Когда сажать лук и чеснок в 2024 году? Лунный календарь, благоприятные даты на март, апрель, май

С приходом весны дачники начинают активно готовить участки для посадки овощей и зелени. Лук и чеснок - две из самых популярных культур, которые обеспечивают полезные продукты. Посмотрим, каким образом дачники могут готовиться к весеннему сезону 2024 года.

Посадка чеснока весной

Чеснок - настоящий кладезь полезных свойств и важный компонент многих блюд. Посадка чеснока весной требует внимания к нескольким ключевым моментам. Чеснок можно сажать разными способами - однозубки, зубчики, воздушные луковицы.

Температурные условия: ожидайте, пока воздух прогреется до +8?C в течение минимум недели, а почва достигнет температуры +4–6?C. Это обеспечит оптимальные условия для роста чеснока.

Благоприятные дни по лунному календарю: С 1 по 3, с 6 по 7, а также с 25 по 31 марта, с 1 по 3 апреля, с 6 по 7 апреля, а также 25, 29-30 апреля. 3-4 мая, 7, 26-27, 30-31 мая также считаются благоприятными для посадки чеснока.

Неблагоприятные дни: избегайте посадки 7-8 марта, 10 и 25 марта, 4-5, 8, 24 апреля, 1-2, 5-6, 8, 23, а также 28 и 29 мая.

Лук: секреты посадки

Лук - не только вкусный, но и очень полезный овощ, который обладает многими положительными свойствами. Для успешной посадки лука следует придерживаться нескольких важных рекомендаций.

Виды посадки: лук можно сажать семенами или лук-севкой.

Надо соблюдать определенную схему посадки в зависимости от вида. Сажать нужно, когда на улице тепло, но не холоднее ?3 ?C. Необходимо следить за температурой почвы и воздуха.

Благоприятные дни для посадки по лунному календарю: с 1 по 6, с 13 по 14, с 18 по 19, с 28 по 29 марта, с 1 по 2, с 10 по 11, с 14 по 15, с 25 по 29 апреля, с 11 по 12, с 21 по 22, с 24 по 26 мая.

Неблагоприятные для посадки дни: 7-11, 25 марта, 3, 5, 7, 9, 24, 30 апреля, 1-2, 7-9, 23, а также 27-30 мая, утоняет Весь Искитим.