Когда нужно сажать перцы на рассаду в 2024 году

Тетя Марина, опытная липецкая огородница, заявляет, что для успешной посадки перца важно учитывать фазы Луны. В марте 2024 года она избегает посева в дни новолуния, полнолуния, а также за день до и после этих событий.

Перец лучше всходит, если его семена посеять на растущей луне

Она утверждает, что перец лучше всходит, если его семена посеять на растущей луне, в период с 11 по 23 марта. Что касается субстрата, Марина советует использовать магазинную смесь для рассады или создать собственный рыхлый состав, включающий дерновую землю, песок и торф. При выращивании рассады перца она избегает пикировки, поскольку корни растений могут пострадать, что приведет к болям и даже гибели растений. Одним из ключевых моментов в уходе за перцем является полив.

Марина подчеркивает важность регулярного полива и поддержания стабильности в этом процессе, так как растения привыкают к определенному ритму, и нарушение этого ритма может негативно сказаться на их развитии, сообщают Белновости.