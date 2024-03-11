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Лунный календарь огородника и садовода на 11-17 марта: что и когда сажать

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Лунный календарь огородника и садовода на 11-17 марта: что и когда сажать
Сад и Огород
Фото: @prostooleh / freepik.com

Взглянем на рекомендации лунного календаря для огородников с 11 по 17 марта, предоставленные экспертом Анастасией Коврижных. 

Рекомендации лунного календаря 

11 марта считается неблагоприятным днем для посевных работ, лучше воздержаться от них. 

12 марта рекомендуется провести проверку теплиц, которые не отапливаются. Также можно продезинфицировать элементы конструкции или заменить субстрат.

13 марта благоприятен для посадки либо посева различных культур, включая груши и яблоки. 

14 марта подходит для посадки многолетних растений либо же работ с рассадой овощей, цветов. Рекомендуется полив комнатных растений и рассады, а также проведение рыхления всей почвы.

15 марта экспертом рекомендуется сеять определенные культуры, в том числе вьющиеся цветы. 

16 марта станет благоприятным для рыхления почвы, регулирования температуры для обеспечения качественной рассады. 

17 марта можно начать подготовку сада к предстоящему сезону, снимать укрытия, белить деревья, пишет портал Белновости.

Информационное агентство «Informing»

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