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Какой сегодня церковный праздник? Что можно делать 12 марта 2024 и что нельзя: народные приметы

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Какой сегодня церковный праздник? Что можно делать 12 марта 2024 и что нельзя: народные приметы
Приметы и Праздники
Фото: @wirestock / freepik.com

12 марта 2024 года отмечаются несколько православных праздников и народных традиций. 

Церковные праздники

Церковные праздники включают в себя память Преподобного Тита, пресвитера Печерского монастыря, чудотворца, ушедшего из жизни около 1190 года. Преподобный Тит Печерский, стал монахом после тяжелой раны в голову во время военных действий, прожил свою жизнь в Киево-Печерском монастыре. Преподобный Прокопий Декаполит напоминает о своей силе в VIII веке, когда он противостоял иконоборческой ереси. 

Народные традиции

В народных традициях выделяется продолжение Масленицы, второй день этого праздника, который сопровождается употреблением яиц и молочной продукции, а также традиционными блинами. Праздник провожает зиму и встречает весну, а сюжет Прокопа Дорогорушителя напоминает о подготовке к посевным работам. Мужчины отправляются на рыбалку и охоту. 

Народные приметы

В этот день также существует множество народных примет, предсказывающих урожайность и характер будущего лета. События этого дня традиционно отмечаются как переход от зимы к весне и начало сельскохозяйственных работ. К примеру, если летят грачи прямо на гнезда, то это к урожаю. Если южный ветер в этот день - это к теплому лету. Если увидеть на вербе в этот день набухшие почки, то ожидайте богатый урожай.

Информационное агентство «Informing»

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