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Точно не будут горчить: назван самый лучший сорт огурцов на этот сезон

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Точно не будут горчить: назван самый лучший сорт огурцов на этот сезон
Сад и Огород
Фото: @freepik / freepik.com

Выращивание огурцов может быть упрощено с выбором сорта «Авантюра», рекомендованного экспертами за свою неприхотливость. Этот сорт обладает рядом преимуществ, таких как независимость от опыления и устойчивость к болезням.

Рекомендации для выращивания хорошего урожая

Для успешного выращивания «Авантюры» рекомендуется выбрать солнечное место, защищенное от ветра, предпочтительно рядом с томатами, капустой или луком. При посадке в рыхлый грунт и создании небольших ямок для семян обеспечивается хороший старт для развития кустов. Важно поддерживать температуру почвы не ниже 15 градусов Цельсия, чтобы обеспечить здоровый рост растений. Регулярный полив теплой водой и забота о грядке, включая прополку и рыхление, помогут добиться обильного урожая и вкусных плодов. 

Таким образом, сорт «Авантюра» станет отличным выбором для тех, кто ценит легкость ухода и высокие результаты в выращивании огурцов, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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