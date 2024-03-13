Что можно и что нельзя делать 14 марта в церковный праздник святую Евдокию и четвертый день Масленицы: дела, грехи, приметы, традиции

14 марта 2024 года, согласно церковно-православному календарю, отмечается день памяти игумении Преподобномученицы Евдокии Илиопольской, также известной как Авдотья Весновка.

В этот день начинали петь веснянки, а природа пробуждалась от зимней спячки, встречая весну радостными звуками птиц и свистом ветра.

Интересный факт: История Евдокии Илиопольской свидетельствует о ее покаянии и обращении к вере после жизни распутницы. Спустя годы, после принятия крещения и вступления в монашество, она стала известна своими молитвами и чудесами, но была обвинена в колдовстве и казнена.

В этот день принято было забираться на крыши, чтобы приветствовать весну и прослушивать мартовский ветер, а также проводить различные обряды для привлечения благополучия и плодородия.

На Масленичный четверг, или «Разгуляй», начинается празднование Масленицы с различными народными гуляньями, соревнованиями и праздничными обрядами. Приметы погоды на этот день были широко распространены, и считалось, что они могут предсказать будущие погодные условия и урожайность года. В этот день также не рекомендовалось планировать серьезные дела, совершать большие покупки или отказывать в милостыне, пишет Весь Искитим.