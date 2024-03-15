Белый гроб и могила в лепестках роз: в Варшаве простились с белорусской Лизой, которая умерла после изнасилования — фото церемонии прощания

В свете ужасной трагедии, которая потрясла сердца многих, прошла церемония прощания девушки из Белоруссии на Северном кладбище под Варшавой. Это стало выражением скорби и уважения со стороны сотен граждан, собравшихся, чтобы проститься с погибшей, а также представителей различных СМИ, пишет Весь Искитим.

В Белянах семья и друзья Лизы провели особенную церемонию, придав ей белую тематику, символизирующую невинность ушедшей. Белый гроб, белые розы и просьба приносить белые цветы стали отражением трагической утраты и памяти о ярком свете, который принесла Лиза в жизнь своих близких.

Вспоминая Лизу на прощании, ее близкие делились воспоминаниями о ее жизнерадостности и доброте, а также о ее любви к Даниилу, соотечественнику из Беларуси, с которым они встречались с 2021 года.

Напомним: трагедия, повлекшая за собой гибель Лизы, случилась 25 февраля в центре Варшавы. Под угрозой ножа и в безумном нападении на ее жизнь, она стала жертвой жестокого насилия. С тяжелыми ранами и лишенная сознания, Лиза умерла 1 марта от последствий удушения. Дориан, житель Варшавы, который совершил это преступление, находится под стражей и ожидает судебного разбирательства, которое станет ответом на его злодеяние и принесет справедливость памяти Лизы.