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MS: В Китае бывший заключенный пригрозил генетическими экспериментами над людьми

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MS: В Китае бывший заключенный пригрозил генетическими экспериментами над людьми
В Мире
Фото: @freepik / freepik.com

После того как китайский ученый Хэ Цзянкуй был осужден за редактирование генома человеческих эмбрионов и вышел из тюрьмы, он возобновил свою деятельность, открыв три лаборатории. Бывший заключенный заявил, что он намерен исследовать варианты лечения генетических болезней типа болезни Альцгеймера и дистрофии Дюшенна, используя выброшенные человеческие эмбрионы. 

Возвращение к работе ученого вызывает у многих вопросы о соблюдении международных правил

Хотя эксперимент с редактированием генома для исключения заражения ВИЧ от родителей и дал положительный результат, он вызвал серьезные нарушения законодательства, а также научной этики. Возвращение к работе ученого вызывает у многих вопросы о соблюдении международных правил и о возможных последствиях измененного генома человека в будущем.

Информационное агентство «Informing»

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