MS: В Китае бывший заключенный пригрозил генетическими экспериментами над людьми

После того как китайский ученый Хэ Цзянкуй был осужден за редактирование генома человеческих эмбрионов и вышел из тюрьмы, он возобновил свою деятельность, открыв три лаборатории. Бывший заключенный заявил, что он намерен исследовать варианты лечения генетических болезней типа болезни Альцгеймера и дистрофии Дюшенна, используя выброшенные человеческие эмбрионы.

Возвращение к работе ученого вызывает у многих вопросы о соблюдении международных правил

Хотя эксперимент с редактированием генома для исключения заражения ВИЧ от родителей и дал положительный результат, он вызвал серьезные нарушения законодательства, а также научной этики. Возвращение к работе ученого вызывает у многих вопросы о соблюдении международных правил и о возможных последствиях измененного генома человека в будущем.