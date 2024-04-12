Женщина во время беременности съела кошку, родив сына-оборотня

Жительница Филиппин, оказавшись в трудной ситуации, попыталась применить древний метод для улучшения благополучия своего ребенка. Однако ее эксперимент привел к непредсказуемым последствиям.

Сын родился с редким заболеванием, известным как гипертрихоз

Ее сын родился с редким заболеванием, известным как гипертрихоз, которое называют еще «синдромом оборотня» из-за избыточного волосяного покрова. Женщина говорит, что причиной этого стали ее собственные действия, когда она употребила особое местное блюдо, приготовленное с добавлением бездомной кошки. Ее решение было вызвано «неконтролируемым желанием», и она считает, что на ее ребенка пошло проклятье.

Гипертрихоз, заметим, является редчайшим наследственным заболеванием, при котором появляется чрезмерный волосяной покров на теле, включая лицо. Несмотря на то, что болезнь неизлечима, внешние проявления можно немного уменьшить при помощи лазерной эпиляции.