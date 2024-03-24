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«Это все не закончится»: Астролог Левин рассказал о СВО, войне с США, проблемах с армией, слабой позиции Путина — что будет с Россией

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«Это все не закончится»: Астролог Левин рассказал о СВО, войне с США, проблемах с армией, слабой позиции Путина — что будет с Россией
В Мире
Фото: freepik.com

Михаил Левин представил свои прогнозы о положении мировых держав на фоне астрологических данных. Согласно его анализу, текущий год не принесет драматических перемен для России, однако стоит ожидать продолжения напряженности в регионе. По мнению Левина, конфликт продолжит развиваться, но значительных прорывов не предвидится. 

В отношении США астролог прогнозирует длительное и утомительное давление без прямой военной конфронтации в 2024 году. Для стран Европы предсказываются резкие изменения в политических структурах, проблемы с финансами, а также возможные перестановки во власти, включая возможный уход президента Франции. 

Экономика страны может получить подъем

В отношении Украины Левин отмечает активное участие в военном конфликте и ожидание финансовой поддержки, хотя крупных перемещений не предвидится. В карте Москвы Левин отмечает проблемы в сфере социального обеспечения и финансов, однако считает, что экономика страны может получить подъем благодаря высоким технологиям. 

На мировой арене ему не хватает решительности

Позиция Владимира Путина, по мнению астролога, характеризуется внутренней силой, однако на мировой арене ему не хватает решительности. Предполагается, что он активизирует перестановку правительственных структур и будет еще более жестко управлять страной, сообщает Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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