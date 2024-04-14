PNAS: в США выловили редчайшую рыбу-химеру

Рыбаки в округе Сарасота, штат Флорида, Америка, случайно поймали редчайшую химеру во время проведения глубоководной рыбалки в Мексиканском заливе.

Химеры крайне редко попадаются на глаза людям

Для рыбаков это стало действительно удивительным событием, поскольку химеры, известные также как «призрачные акулы« и »акулы-домовые», крайне редко попадаются на глаза людям из-за своего глубоководного образа жизни, а также древней истории, насчитывающей более 400 млн лет.

Пойманная рыба, по данным Каспий Инфо, была длиной около метра. Она обладала характерными чертами химеры, такими как крупные грудные плавники, длинный хвост, светящиеся в темноте глаза. Исследователи говорят, что изучение данного образца поможет им раскрыть многие тайны, окружающие загадочных обитателей океана.