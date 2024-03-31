Во Франции разгорелся скандал из-за выступления чернокожей артистки на Олимпиаде

Решение о приглашении певицы Аи Накамуры на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже вызвало широкий общественный резонанс во Франции. Чернокожая артистка с малийскими корнями является одной из самых популярных франкоязычных исполнительниц в мире, а ее творчество отражает многообразие современной французской культуры.

Решение вызвало критику со стороны части общества и ультраправых групп

Несмотря на активную поддержку со стороны правительственных чиновников и оргкомитета, решение вызвало критику со стороны части общества и ультраправых групп. Опросы показали, что большинство французов считают, что Накамура не представляет «французскую» музыку, потому и высказываются против ее участия в качестве хедлайнера на Играх.

Организаторы Олимпиады поддержали певицу, хотя оставили вопрос о ее участии открытым, обещая еще больше сюрпризов на церемонии открытия.