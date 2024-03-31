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Во Франции разгорелся скандал из-за выступления чернокожей артистки на Олимпиаде

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Во Франции разгорелся скандал из-за выступления чернокожей артистки на Олимпиаде
В Мире
Источник фото: @ayanakamura_officiel

Решение о приглашении певицы Аи Накамуры на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже вызвало широкий общественный резонанс во Франции. Чернокожая артистка с малийскими корнями является одной из самых популярных франкоязычных исполнительниц в мире, а ее творчество отражает многообразие современной французской культуры. 

Решение вызвало критику со стороны части общества и ультраправых групп

Несмотря на активную поддержку со стороны правительственных чиновников и оргкомитета, решение вызвало критику со стороны части общества и ультраправых групп. Опросы показали, что большинство французов считают, что Накамура не представляет «французскую» музыку, потому и высказываются против ее участия в качестве хедлайнера на Играх. 

Организаторы Олимпиады поддержали певицу, хотя оставили вопрос о ее участии открытым, обещая еще больше сюрпризов на церемонии открытия.

Информационное агентство «Informing»

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