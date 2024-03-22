Предвыборная гонка 2024 года в США предвещает встречу старых соперников: демократа Джозефа Байдена и республиканца Дональда Трампа. Несмотря на официальный старт выборной кампании, реальный противник Байдена внутри его партии пока не выявлен.

Критика Трампа за его поклонение Путину

Трамп, с другой стороны, пользуется широкой поддержкой в республиканском лагере. Байден строит свою предвыборную кампанию на обострении российских угроз и критике Трампа за его, якобы, поклонение Путину. Трамп же акцентирует внимание на бедственном состоянии миграционной политики, инфляции и других проблемах, заставляя избирателей сомневаться в компетентности Байдена.

Трамп сохраняет лидерство

Несмотря на некоторые сомнения и критику, Трамп, по мнению большинства политических аналитиков, сохраняет лидерство в предвыборной гонке благодаря широкой поддержке внутри своей партии и отсутствию серьезных конкурентов, пишет Весь Искитим.