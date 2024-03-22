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Выборы президента США 2024: кто может победить — какие шансы у Трампа и Байдена

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Выборы президента США 2024: кто может победить — какие шансы у Трампа и Байдена
В Мире
Фото: freepik.com

Предвыборная гонка 2024 года в США предвещает встречу старых соперников: демократа Джозефа Байдена и республиканца Дональда Трампа. Несмотря на официальный старт выборной кампании, реальный противник Байдена внутри его партии пока не выявлен. 

Критика Трампа за его поклонение Путину

Трамп, с другой стороны, пользуется широкой поддержкой в республиканском лагере. Байден строит свою предвыборную кампанию на обострении российских угроз и критике Трампа за его, якобы, поклонение Путину. Трамп же акцентирует внимание на бедственном состоянии миграционной политики, инфляции и других проблемах, заставляя избирателей сомневаться в компетентности Байдена. 

Трамп сохраняет лидерство

Несмотря на некоторые сомнения и критику, Трамп, по мнению большинства политических аналитиков, сохраняет лидерство в предвыборной гонке благодаря широкой поддержке внутри своей партии и отсутствию серьезных конкурентов, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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