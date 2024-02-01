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Туристам объяснили, как проверить все скрытые в номерах отелей камеры

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Туристам объяснили, как проверить все скрытые в номерах отелей камеры
В Мире
Фото: @wirestock / freepik.com

Эл Лиджи, эксперт по домашней безопасности, предостерегает от потенциальных скрытых камер в номерах отелей, предлагая эффективные рекомендации по обеспечению личной безопасности.

Гостям, прежде всего, рекомендуется внимательно осматривать помещение, обращая внимание на предметы, которые могут проводить запись. Для блокировки камеры можно использовать ткань, а те, кто испытывает паранойю, могут временно отключить роутер. Также можно установить приложения, способные обнаруживать в помещении скрытые устройства наблюдения.

При обнаружении каких-либо подозрительных предметов специалист советует не сразу вступать в перепалку, так как не все камеры могут быть незаконными, а информацию о них можно найти в договоре отеля.

Информационное агентство «Informing»

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