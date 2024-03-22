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Бразильянка 50 лет вынашивала «каменного ребенка»: была беременной в 81 год — что такое литопедион

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Бразильянка 50 лет вынашивала «каменного ребенка»: была беременной в 81 год — что такое литопедион
В Мире
Фото: @freepik / freepik.com

Литопедион - это медицинский термин, используемый для описания состояния, когда оплодотворенное яйцо не развивается внутри матки, а вместо этого начинает развиваться вне ее полости, обычно в брюшной полости. Этот термин происходит от греческих слов «литос« (камень) и «педион» (ребенок), так как результатом этого процесса может быть »окаменевший» плод, который обычно остается в теле матери на протяжении долгого времени.

Плод оставался в ее теле на протяжении 50 лет без болевых ощущений

В случае с Даниэлой Алмейдой Верой был диагностирован литопедион после того, как медики обнаружили окаменевшее тело плода в ее теле при помощи 3D-сканирования. Несмотря на то, что последняя беременность у нее была в 1968 году, плод оставался в ее теле на протяжении 50 лет без болевых ощущений или других серьезных симптомов.

Удаление литопедиона проводилось хирургическим путем, но, к сожалению, операция не была успешной, и пенсионерка скончалась на следующий день после процедуры в реанимационном отделении больницы. Родственники отметили, что она избегала обращения к врачам из-за страха перед медицинским оборудованием, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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