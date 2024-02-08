Блогерша объяснила, почему больше не хочет путешествовать по столицам стран Европы

Блогерша Полина Шабаш советует сто раз подумать перед тем, как отправляться в путешествия по таким европейским столицам, как Лондон, Париж, Рим. Это может оказаться очень затратным мероприятием. Есть немалые риски быть ограбленным.

По словам девушки, в Лондоне орудуют карманники, а также уличные банды. Полина призналась, что ее лично ограбили прямо в центре столицы Великобритании. Причем, даже не на улице, а на охраняемой платной подземной парковке, где полно камер наблюдения.

В Барселоне можно в два счета лишиться своего гаджета. Тем, кто рискнет туда поехать, блогерша посоветовала привязывать телефон к одежде.

Наблюдается новый всплеск антисемитизма

В Париже ситуация «взрывоопасная» - мигранты постоянно устраивают протесты, наблюдается новый всплеск антисемитизма. Полину в городе всех романтиков тоже обокрали. Она утверждает, что у нее похитили «очень много всего». Девушка обращалась в полицию, но там ей не помогли и воров не поймали.

Невзирая на сопряженные с путешествиями неприятности, блогерша все равно продолжает ездить по странам мира, пишет «Вечерний курьер» .