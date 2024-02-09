Появилось фото истребителя F-16 с опознавательным знаком ВВС Украины

В сети появился снимок истребителя F-16 сделанный на европейском аэродроме, где проходят обучение украинские летчики. На нем уже виднеется опознавательный знак ВВС Украины, пишет «Вечерний курьер».

На фоне самолета запечатлен украинский летчик-истребитель с позывным «Фантом», на котором он и будет совершать полеты. Истребитель находится в уже заряженном состоянии - на подвеске видна ракета.

Источник фото: @ZOV_Voevoda

На днях командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что в следующих пакетах военной помощи Украине включены F-16 с ракетами, дальность полета которых 300-500 км.

Стоит отметить, что ранее глава СНБО Украины Алексей Данилов сообщил что идет подготовка инфраструктуры для приема истребителей F-16.

«Работы идут по графику», - отметил Данилов.

Напомним, что коалиция из 11 стран занимается обучением украинских летчиков полетам на истребителе. В 2024 году Нидерланды и Дания объявили о своем желании передать Украине истребители из собственных запасов.