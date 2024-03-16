Что с Кейт Миддлтон, если принцессу не видели даже ее работники – что случилось

Спекуляции об «исчезновении» супруги принца Уильяма захлестывают зарубежные СМИ уже несколько недель. Принцесса Уэльская переживает эмоционально сложные моменты после распространения в соцсетях теории заговора, связанной с ее местонахождением.

Принцесса восстанавливается в коттедже Аделаида в Виндзоре

Последний раз принцесса появлялась на публике в конце декабря, после чего она перенесла операцию и не вернулась к королевским обязанностям. После серьезной операции она восстанавливается в коттедже Аделаида в Виндзоре, однако некоторые сотрудники и даже члены королевской семьи не были осведомлены о ее состоянии. Это вызвало волнение и распространение неприятных слухов о ее здоровье.

В это время королевский дворец публикует загадочные фотографии, добавляя загадочности ситуации и развивая спекуляции о ее состоянии. Фотография, опубликованная ко Дню матери, должна была успокоить общественность, но вызвала обратный эффект из-за явных признаков редактирования, заставив принцессу извиниться за изменения. Этот инцидент лишь усилил слухи о состоянии Кейт.