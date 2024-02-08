«Улыбается и пьет кофе: Меган Маркл не переживает за больного раком короля — катается на Range Rover за $100 тысяч

Герцогиня Меган Маркл впервые появилась на людях после новостей о заболевании короля Карла III, как сообщает зарубежное интернет-издание Daily Mail.

Фотографии папарацци показывают Меган за рулем шикарного Range Rover стоимостью более 100 тыс. долларов. Она была замечена в кепке и очках, покидая дом в Лос-Анджелесе. На снимках видно, что герцогиня пьет кофе и мило улыбается.

Гарри провел беседу с отцом продолжительностью около 45 минут

Карл III предварительно сообщил о своем диагнозе сначала сыну, пишет WomanHit.ru. Принц Гарри прибыл в Британию вскоре после того, как стало известно о том, что его отцу диагностировали серьезное онкологическое заболевание. По сообщениям инсайдеров, Гарри провел беседу с отцом продолжительностью около 45 минут. Однако встречи с принцем Уильямом не произошло.