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«Улыбается и пьет кофе: Меган Маркл не переживает за больного раком короля — катается на Range Rover за $100 тысяч

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«Улыбается и пьет кофе: Меган Маркл не переживает за больного раком короля — катается на Range Rover за $100 тысяч
В Мире
Источник фото: @marklemeganoffical

Герцогиня Меган Маркл впервые появилась на людях после новостей о заболевании короля Карла III, как сообщает зарубежное интернет-издание Daily Mail. 

Фотографии папарацци показывают Меган за рулем шикарного Range Rover стоимостью более 100 тыс. долларов. Она была замечена в кепке и очках, покидая дом в Лос-Анджелесе. На снимках видно, что герцогиня пьет кофе и мило улыбается. 

Гарри провел беседу с отцом продолжительностью около 45 минут

Карл III предварительно сообщил о своем диагнозе сначала сыну, пишет WomanHit.ru. Принц Гарри прибыл в Британию вскоре после того, как стало известно о том, что его отцу диагностировали серьезное онкологическое заболевание. По сообщениям инсайдеров, Гарри провел беседу с отцом продолжительностью около 45 минут. Однако встречи с принцем Уильямом не произошло.

Информационное агентство «Informing»

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