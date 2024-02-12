Саудовская Аравия отказалась от наращивания нефтедобычи: названа причина

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco отказалась от наращивания нефтедобычи «зеленым» переходом, пишет Лента.ру со ссылкой на CNBC.

«Я думаю, что мы отложили эти инвестиции потому, что находимся в процессе перехода», — сообщил министр нефти и минеральных ресурсов королевства Абдулазиз бен Салман.

По словам министра, ранее Saudi Aramco была нефтяной компанией, затем углеводородной, теперь становится энергетической. На международной конференции Абдулазиз бен Салман добавил, что компания занимается инвестированием не только в нефть и газ, но и в возобновляемые источники энергии.

Министр добавил, что глобальное движение за декарбонизацию и предотвращение климатического кризиса перенаправило работу энергетических компаний от долгосрочных проектов в пользу зеленых инвестиций.

Саудовская Аравия стремится к декарбонизации к 2060 году, а к 2050 году нефтяная компания Saudi Aramco планирует добиться нулевых выбросов.